Garlasco l' Estathè può risolvere il caso | ecco perché

Il caso di Garlasco si avvicina a un momento decisivo, con l'incidente probatorio previsto per il 18 dicembre. La perizia sul DNA di Andrea Sempio potrebbe rappresentare un elemento chiave per chiarire la vicenda, riaprendo possibilità di risoluzione e portando nuove luci sulla vicenda giudiziaria ancora aperta.

Il giallo di Garlasco giunge ad una fase cruciale: il 18 Dicembre, data prevista per l’incidente probatorio, si avvicina e con essa la perizia in aula sul Dna di Andrea Sempio. Il tutto, a 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Si preme ora su un dettaglio che sembrava secondario, cioè quando Alberto Stasi ha bevuto il famoso Estathé, che potrebbe diventare la chiave di volta per chiudere le indagini su Andrea Sempio. Secondo Fanpage, "capire quando Alberto Stasi ha bevuto l’Estathé, trovato poi nella spazzatura della villetta di Garlasco il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, potrebbe far chiudere le indagini sul nuovo indagato". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La perizia del delitto di Garlasco Dna di Sempio sulle unghie di Poggi

