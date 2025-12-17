Garlasco l’elemento chiave per chiudere le indagini su Sempio | il dettaglio decisivo

Le indagini su Andrea Sempio potrebbero fare un passo importante grazie a un dettaglio trovato nell’inchiesta su Chiara Poggi. La data in cui Alberto Stasi ha consumato un Estathé, ritrovato tra i rifiuti di Garlasco, potrebbe rappresentare un elemento chiave per chiarire la dinamica del caso e chiudere definitivamente le indagini.

Capire quando Alberto Stasi ha bevuto l’Estathé ritrovato nella spazzatura della villetta di Garlasco il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi potrebbe rivelarsi decisivo per chiudere le indagini su Andrea Sempio. È questa, secondo diverse valutazioni, la pista su cui dovrebbe puntare con maggiore forza la difesa dell’attuale indagato. Tra i pochi punti fermi del caso c’è che Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per l’omicidio della fidanzata, ha sempre sostenuto di essere stato con Chiara la sera precedente al delitto, di aver cenato con lei e di essere poi rientrato a casa in tarda serata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

