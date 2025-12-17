A Garlasco, si avvicina un momento cruciale nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. La difesa di Sempio contesta la perizia del gip, definendola di scarsa validità scientifica. Domani, 18 dicembre, rappresenta la conclusione dell’incidente probatorio, dopo il rinvio di settembre, e potrebbe segnare un punto di svolta nella vicenda giudiziaria.

© Ilgiornale.it - Garlasco, la difesa di Sempio contesta la perizia del gip: "Scarsa validità scientifica"

Domani è il 18 dicembre e per il caso dell' omicidio di Garlasco è una data segnata in rosso nel calendario perché è il giorno in cui, dopo il rinvio di settembre, si chiude l' incidente probatorio. Non sono previsti ulteriori rinvii per la cristallizzazione delle prove scientifiche, sulle quali però si preannuncia battaglia. È soprattutto il pool difensivo di Andrea Sempio a mostrarsi combattivo e non potrebbe essere altrimenti, visto che lui è l'unico indagato in questa nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi e che, secondo quanto riportato dal perito del gip, Denise Garlaschelli, il Dna sulle unghie della vittima è riconducibile alla sua linea patrilineare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Delitto Garlasco, consulenti Sempio: “Da perizia dna scarsa validità scientifica”

Leggi anche: Garlasco, Garofano fuori da team difesa Sempio: quella perizia su una relazione secretata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Delitto di Garlasco, l’ipotesi della difesa Sempio sul conflitto alla Consulta senza la revisione del…; Garlasco, accesso negato agli atti su Sempio: perché Stasi non era “parte”; Ignoto X - Tangenti nella sanità e il caso Garlasco; Garlasco: difesa Sempio: Perizia?Era pistola fumante ora ad acqua.

Garlasco, la difesa di Sempio contesta la perizia del gip: "Scarsa validità scientifica" - Secondo i consulenti dell'indagato, la perizia di Denise Albani non avrebbe adeguata forza in caso di processo: presentato l'elenco degli oggetti toccati da Sempio ... ilgiornale.it