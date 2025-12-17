Garlasco la difesa di Andrea Sempio | Il Dna non è affidabile Ecco la lista degli oggetti di casa Poggi che avrebbe potuto toccare

La difesa di Andrea Sempio mette in discussione l’affidabilità della prova genetica nel caso Garlasco, evidenziando limiti e criticità. I consulenti hanno presentato una lista di oggetti di casa Poggi che, secondo loro, potrebbero aver contato meno di quanto sostenuto dalle analisi. Un dibattito che riaccende la discussione sulla validità delle prove scientifiche in ambito giudiziario.

© Leggo.it - Garlasco, la difesa di Andrea Sempio: «Il Dna non è affidabile. Ecco la lista degli oggetti di casa Poggi che avrebbe potuto toccare» I consulenti della difesa di Andrea Sempio hanno sollevato dubbi sull?affidabilità scientifica della perizia genetica relativa al caso Garlasco. Secondo gli avvocati Liborio. 🔗 Leggi su Leggo.it Leggi anche: Garlasco, i soldi ai legali. La difesa della madre di Andrea Sempio: “Li abbiamo pagati per avere le carte” Leggi anche: “Ecco la carta contro Andrea Sempio”. Garlasco, colpo di scena: salta fuori solo ora Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Garlasco, Andrea Sempio all'uscita dalla riunione della difesa su impronta palmare e DNA; Avremo due relazioni: svelata la strategia di Andrea Sempio per difendersi dal DNA sulle unghie di Chiara Poggi; Garlasco, difesa Sempio: 14 punti di contatto tra Andrea e Chiara Poggi; Delitto di Garlasco, l’ipotesi della difesa Sempio sul conflitto alla Consulta senza la revisione del…. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio: «Il Dna non è affidabile». La lista degli oggetti della casa di Chiara Poggi che avrebbe potuto toccare - I consulenti della difesa di Andrea Sempio hanno sollevato dubbi sull’affidabilità scientifica della perizia genetica relativa al caso Garlasco. leggo.it

Garlasco, difesa di Sempio: «Dna non è affidabile». E consegna la lista degli oggetti di casa Poggi - Una traccia genetica ritenuta non sufficientemente validata e quindi priva di reale attendibilità scientifica, insieme a una relazione che elenca diversi oggetti che Andrea Sempio ... msn.com

**Caso Garlasco: difesa Sempio, 'Dna non affidabile' e consegna lista oggetti casa Poggi** - Una traccia genetica il cui esito "non è consolidato" e dunque "privo di valore scientifico" e una relazione in cui sono contenuti una serie di elementi che Andrea Sempio ... msn.com

Garlasco, la difesa di Sempio in riunione a Roma Ci preoccupano improvvisi ritorni di memoria

#garlasco (#pavia): la difesa prepara le osservazioni tecniche sul Dna in vista dell’udienza del 18 dicembre - facebook.com facebook

#ignotox Garlasco, Andrea Sempio all'uscita della riunione della difesa su impronta palmare e DNA. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.