A Garlasco, i periti si confrontano davanti al giudice in un’udienza che segna la conclusione dell’incidente probatorio sull’omicidio. Non ci saranno decisioni immediate, ma l’atmosfera richiama quella di un processo anticipato, lasciando trasparire l’importanza di un passaggio cruciale nella vicenda. La fase si chiude senza verdetti, ma con la sensazione che si stia delineando un quadro sempre più chiaro.

© Agi.it - Garlasco, i periti davanti al giudice. Si "costruiscono" le prove

AGI - Non si deciderà nulla domani ma il sapore dell' udienza che chiude l' incidente probatorio sull' omicidio di Garlasco sarà quello di un processo anticipato. Almeno sul tema delle prove scientifiche perché tutto il resto, quelle che vengono definite le attività tradizionali d'indagine, resterà fuori dall' aula della giudice Daniela Garlaschelli che ha convocato avvocati ed esperti a Pavia con inizio alle dieci. Già nelle relazioni depositate a 24 ore dall' appuntamento che chiude un percorso iniziato a marzo le parti scoprono i temi sui quali si accenderanno. Pronti via, la parola sarà data subito alla perita Denise Albani chiamata a illustrare i passaggi e gli esiti dell' incidente probatorio a cominciare da quelli sul dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio ma, per ammissione della stessa poliziotta scientifica, con diverse " criticità ". 🔗 Leggi su Agi.it

