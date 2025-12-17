I legali di Sempio contestano la perizia sul DNA trovata sulle unghie di Chiara Poggi, sottolineando l'assenza di attendibilità scientifica. Secondo loro, la compatibilità con Andrea Sempio deriverebbe da un trasferimento diretto o contaminazione, non da un collegamento diretto. La vicenda si riaccende con questa nuova analisi, che mette in discussione l'affidabilità delle prove genetiche nel caso.

© Ilgiorno.it - Garlasco, i legali di Sempio: la perizia sul Dna non ha attendibilità scientifica

Milano, 17 dicembre 2025 – Non ha attendibilità scientifica il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi compatibile, secondo valutazioni biostatistiche, con quello di Andrea Sempio, perché effetto di un trasferimento diretto da contatto o contaminazione mediata da un oggetto. Tesi peraltro sostenuta anche dalla stessa perita Denise Albani, che ha operato su dati documentali del 2014 “non consolidati”. Sono le valutazioni espresse dai consulenti della difesa del 37enne in due elaborati depositati in vista dell'udienza sull' incidente probatorio fissata per la giornata di domani. I limiti scientifici . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Caso Garlasco: legali Poggi, 'nulla contro Sempio da perizia, uniche prove contro Stasi'

Leggi anche: Garlasco, scontro sulla perizia tra le difese. I legali di Stasi: “Primo punto fermo”. Gli avvocati di Sempio: “Valore zero”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Garlasco, conto alla rovescia per il 18, legale Sempio: perizia non è pistola fumante ma d'acqua; Garlasco, perizia dna su unghie di Chiara. Sempio: “Creeranno mostro”; Delitto Garlasco, legale Sempio: Predisposte domande su perizia Albani; Garlasco. l’avvocato di Sempio: “Non ha senso chiedere perizia su impronta 33”.

Garlasco, la difesa di Andrea Sempio: «Il Dna non è affidabile». La lista degli oggetti della casa di Chiara Poggi che avrebbe potuto toccare - I consulenti della difesa di Andrea Sempio hanno sollevato dubbi sull’affidabilità scientifica della perizia genetica relativa al caso Garlasco. msn.com