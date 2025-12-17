Garlasco bomba in tv | Video intimo cambia tutto

Il caso di Garlasco, noto per il delitto che ha scosso l’Italia, si arricchisce di nuovi sviluppi con la rivelazione di un video intimo. Questa scoperta cambia radicalmente l’interpretazione degli eventi e influisce sulle indagini, coinvolgendo famiglie, media e pubblico in un clima di grande attesa e tensione.

Il caso del delitto di Garlasco tiene le famiglie coinvolte, i media, gli appassionati e gli inquirenti con il fiato sospeso. E si torna prepotentemente sulle prime pagine, in vista del nuovo capitolo giudiziario e mediatico che sta incendiando l’opinione pubblica. Domani, 18 dicembre 2025, davanti al gip Daniela Garlaschelli si terrà l’atteso incidente probatorio che potrebbe segnare una svolta nell’indagine sul ruolo di Andrea Sempio, indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi. La perizia della genetista Denise Albani sul DNA maschile trovato sotto le unghie della vittima è al centro dell’attenzione: secondo gli esperti, quel profilo sarebbe compatibile con la linea paterna di Sempio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Garlasco, il 'diario' e i video intimi con Stasi bloccati da Chiara Poggi - La giovane avrebbe ‘protetto’ una cartella sul pc che conteneva alcuni video col fidanzato: il nuovo presunto movente e la ricostruzione degli ultimi giorni ... libero.it