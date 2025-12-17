Garlasco Alberto Stasi e i pochi secondi con Chiara Poggi che riscrivono l’omicidio
L’articolo analizza gli ultimi istanti vissuti da Alberto Stasi nella villetta di Garlasco, pochi secondi che hanno segnato una svolta decisiva nella sua vita. Condannato definitivamente a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, questi attimi rappresentano un elemento chiave nell’indagine e nel processo che hanno portato alla sua condanna.
«Pochi secondi, venti o trenta» è il brevissimo lasso di tempo in cui Alberto Stasi è rimasto nella villetta del delitto che gli ha cambiato totalmente la vita, condannandolo in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. È quello che emerge dalle intercettazioni inedite risalenti al 15 novembre 2007, diffuse dal programma Quarta Repubblica, che riportano una conversazione riservata tra Stasi e il suo avvocato Angelo Giarda riguardante la propria versione dei fatti sulla mattina del 13 agosto 2007. Le scale che conducono alla cantina della villetta di Garlasco (ANSA) I sei minuti di pausa. 🔗 Leggi su Panorama.it
