gambettola genitori ridipingono le aule della scuola

Il comitato genitori di Gambettola ha avviato il progetto ’Diamo una mano’ per sostenere l’istituto scolastico comprensivo, coinvolgendo la comunità nella riqualificazione delle aule attraverso attività di pittura e manutenzione. Un'iniziativa che mira a creare ambienti più accoglienti e stimolanti per gli studenti, rafforzando il senso di appartenenza e collaborazione tra genitori, insegnanti e alunni.

Il comitato genitori delle scuole di Gambettola ha lanciato il progetto ’Diamo una mano’ a favore dell’istituto scolastico comprensivo. Il loro volontariato nasce dalla necessità di rinfrescare e rinnovare le aule più compromesse della scuola, al fine di renderle più confortevoli ed accoglienti essendo il luogo dove gli alunni passano la maggior parte della loro vita scolastica. Per mettere in atto il loro progetto i genitori hanno chiesto l’aiuto di alcune aziende del settore vernici che hanno accolto con gioia l’iniziativa e sono diventate i loro sponsor che ringraziano: WFcolor snc, Colorpoint srl, Rustichelli color srl, Giglioli colori srl e Color Decor srl. Ilrestodelcarlino.it

