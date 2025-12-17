Gaetani non trova spazio e verrà ceduto

La Spal si prepara a rafforzare ulteriormente il reparto offensivo, proseguendo con le operazioni di mercato. Dopo aver ingaggiato Federico Moretti e Gianmarco Piccioni, il club ha deciso di cedere in prestito Gabriele Mazza al Vittoria, in un’ottica di ristrutturazione e ottimizzazione della rosa.

Le grandi manovre nell’attacco della Spal sono destinate a proseguire. Dopo gli ingaggi di Federico Moretti e Gianmarco Piccioni, il club biancazzurro ha recentemente ceduto in prestito Gabriele Mazza al Vittoria. Come detto però le porte sono ancora girevoli, e un’altra punta lascerà presto la nostra città. Si tratta di Davide Gaetani, che domenica scorsa a Faenza non era nemmeno in panchina, lasciando presagire una separazione imminente. Effettivamente l’attaccante salentino dirà addio alla squadra di Di Benedetto appena si presenterà una possibilità concreta per il suo trasferimento. Qualcosa bolle in pentola, ma ancora non ci sono certezze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

