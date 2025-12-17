Gabriel Jesus potrebbe trasferirsi in Serie A a gennaio, in un'operazione di scambio con la Juventus. L'Arsenal sarebbe disposto a cederlo già nel prossimo mercato di riparazione, dando così avvio a una possibile svolta nella sua carriera e modificando gli equilibri delle squadre coinvolte.

© Calciomercato.it - Gabriel Jesus in Serie A a gennaio: un’idea di scambio con la Juve

L’Arsenal vuole disfarsi dell’attaccante brasiliano già nel mercato di riparazione Gabriel Jesus ha il cartello vendesi appiccicato sulla schiena. L’ Arsenal lo ha definitivamente scaricato: a gennaio proverà a disfarsene a titolo definitivo, o quantomeno fino al termine della stagione. (Foto AI) – Calciomercato.it Gabriel Jesus fatica a riprendersi dopo i tanti, troppi infortuni, l’ultimo al legamento crociato che lo ha tenuto fuori un anno. I Gunners non ci credono più e così si sono messi alla ricerca di potenziali acquirenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Leggi anche: Gabriel Jesus Juve, pazza idea dalla Premier League! L’Arsenal apre alla cessione a gennaio, serve questa offerta: cifre e dettagli

Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: tre grandi nomi per il centrocampo in vista di gennaio, pazza idea Gabriel Jesus per gennaio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gabriel Jesus in una big italiana arriva a gennaio con lo scambio

Gabriel Jesus in una big italiana: arriva a gennaio con lo scambio - Gabriel Jesus potrebbe firmare per un club di Serie A e lo scambio nel prossimo calciomercato è da tenere in considerazione ... calciomercatonews.com