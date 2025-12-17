Gabriel Jesus in Serie A a gennaio | un’idea di scambio con la Juve
Gabriel Jesus potrebbe trasferirsi in Serie A a gennaio, in un'operazione di scambio con la Juventus. L'Arsenal sarebbe disposto a cederlo già nel prossimo mercato di riparazione, dando così avvio a una possibile svolta nella sua carriera e modificando gli equilibri delle squadre coinvolte.
L’Arsenal vuole disfarsi dell’attaccante brasiliano già nel mercato di riparazione Gabriel Jesus ha il cartello vendesi appiccicato sulla schiena. L’ Arsenal lo ha definitivamente scaricato: a gennaio proverà a disfarsene a titolo definitivo, o quantomeno fino al termine della stagione. (Foto AI) – Calciomercato.it Gabriel Jesus fatica a riprendersi dopo i tanti, troppi infortuni, l’ultimo al legamento crociato che lo ha tenuto fuori un anno. I Gunners non ci credono più e così si sono messi alla ricerca di potenziali acquirenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Gabriel Jesus Juve, pazza idea dalla Premier League! L’Arsenal apre alla cessione a gennaio, serve questa offerta: cifre e dettagli
Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: tre grandi nomi per il centrocampo in vista di gennaio, pazza idea Gabriel Jesus per gennaio
Gabriel Jesus in una big italiana arriva a gennaio con lo scambio
Gabriel Jesus in una big italiana: arriva a gennaio con lo scambio - Gabriel Jesus potrebbe firmare per un club di Serie A e lo scambio nel prossimo calciomercato è da tenere in considerazione ... calciomercatonews.com
Il Milan piomba su Gabriel Jesus: proposta per gennaio, sì dell’Arsenal! - Gabriel Jesus è la nuova idea per il Milan: l'attaccante brasiliano può salutare l'Arsenal ... fantamaster.it
Milan, caccia al centravanti: da Zirkzee a Gabriel Jesus a cura di Vincenzo Gagliardi #LBDV - facebook.com facebook
Svolta per #GabrielJesus Una big di Serie A tenta il colpaccio a gennaio x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.