Furto del secolo al Tribunale di Roma | Alla rapina c'era pure il Bufalo della Magliana Carminati si è tenuto i soldi

Un furto epocale al Tribunale di Roma rivela, attraverso intercettazioni e nuove informative, che il “Bufalo” della Magliana, Carminati, avrebbe mantenuto ingenti somme di denaro e crediti verso altri criminali, tra cui Marcello Colafigli. Le indagini gettano nuova luce sulla vicenda, evidenziando legami e patrimoni ancora nascosti nel mondo della criminalità organizzata romana.

Intercettazioni e nuove informative nel processo a Marcello Colafigli, storico boss della Banda della Magliana, rivelano che il “Bufalo” disporrebbe ancora di milioni di euro e di crediti verso noti criminali, tra cui Massimo Carminati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

furto secolo tribunale romaFurto del secolo al Tribunale di Roma: “Alla rapina c’era pure il Bufalo della Magliana, Carminati si è tenuto i soldi” - Intercettazioni e nuove informative nel processo a Marcello Colafigli, storico boss della Banda della Magliana, rivelano che il “Bufalo” disporrebbe ... fanpage.it

