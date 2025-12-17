Furto del secolo al Tribunale di Roma | Alla rapina c'era pure il Bufalo della Magliana Carminati si è tenuto i soldi

Un furto epocale al Tribunale di Roma rivela, attraverso intercettazioni e nuove informative, che il “Bufalo” della Magliana, Carminati, avrebbe mantenuto ingenti somme di denaro e crediti verso altri criminali, tra cui Marcello Colafigli. Le indagini gettano nuova luce sulla vicenda, evidenziando legami e patrimoni ancora nascosti nel mondo della criminalità organizzata romana.

Sergio Rizzo ospite di Giovanni Floris a diMartedì - Sergio Rizzo a diMartedì parla del furto del secolo: Una rapina che venne fatta al caveau della Banca di Roma dentro il Tribunale di Piazzale Clodio. la7.it

Per il Louvre il 2025 è stato un anno orribile. Dal furto del secolo da 88 milioni di euro fino alle continue lamentele per le condizioni di lavoro passando per la rottura delle tubature che ha danneggiato diversi documenti nella sala delle Antichità egizie

