Fuori dalla Champions Terremoto nel calcio la big ora rischia grosso | ecco perché

Il mondo del calcio è scosso da un nuovo terremoto: la mancata qualificazione in Champions League ha aperto un dibattito acceso tra tifosi e analisti. Intanto, il caso Negreira torna a far parlare, riportando alla ribalta il Barcellona e il suo presidente Laporta, coinvolto in recenti sviluppi giudiziari. Un momento di grande incertezza che potrebbe avere ripercussioni decisive sul futuro del club e del calcio europeo.

Il caso Negreira torna a scuotere il mondo del calcio europeo e rimette sotto i riflettori il Barcellona, dopo la recente testimonianza in tribunale del presidente Joan Laporta. La vicenda riguarda i pagamenti effettuati dal club catalano a José María Enríquez Negreira, ex numero due del Comitato Tecnico degli Arbitri spagnolo, e potrebbe avere ripercussioni dirette sulle competizioni UEFA. La questione ha riacceso anche la posizione del Real Madrid, che ha chiesto pubblicamente chiarezza e giustizia, parlando di una necessaria tutela dell’ integrità sportiva. Secondo ambienti vicini al club blanco, il caso rappresenterebbe un punto di svolta per il calcio spagnolo, segnato per anni da sospetti di favoritismi verso le grandi società. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

