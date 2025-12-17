Fuochi d’artificio maxi-sequestro nel Napoletano | 44 chili di esplosivo tolti dal mercato dall’inizio del 2025

Nel Napoletano, dall'inizio del 2025, sono stati sequestrati 44 chili di esplosivo durante un maxi-accertamento contro i fuochi d’artificio illegali. Carabinieri impegnati in controlli stringenti e campagne di sensibilizzazione, con particolare attenzione ai rischi per i giovani. Un intervento deciso per garantire la sicurezza e prevenire incidenti legati a questo pericoloso fenomeno.

