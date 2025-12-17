Fuochi d' artificio a Omegna

Preparati a vivere un'emozionante serata di luci e colori a Omegna. Domenica 21 dicembre alle 18, le Associazioni Ablo e Gnomi del Mastrolino porteranno uno spettacolo pirotecnico che illuminerà la città, regalando un momento di magia e festa a tutta la comunità. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini, che renderà indimenticabile questa stagione natalizia.

Capodanno 2026, stop ai fuochi d’artificio in questo Paese europeo. E in Italia? - Dal 1° gennaio 2026 scatta il divieto assoluto di acquisto e utilizzo di fuochi d'artificio per i privati: in questo Paese sono stati vietati definitivamente. money.it

Omegna quest'anno per San Vito tornano i fuochi d'artificio

Una scelta che sa di identità e tradizione: la conferma dei fuochi d’artificio a Capodanno diventa simbolo di una Trieste che non rinuncia alla sua luce, alla sua gioia collettiva e alla sua stagione di festa, un appuntamento che accende gli occhi e il cuore di una - facebook.com facebook

#CAPODANNO Torna a Venezia la magia dei fuochi d’artificio e a Mestre musica e divertimento per dare il benvenuto insieme al 2026! Anche quest’anno offriremo due occasioni complementari di vivere il Capodanno. In laguna tornerà l’appuntamento con i x.com

