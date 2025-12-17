Fullkrug obiettivo del Milan parla del suo soprannome | Me lo ha messo un ex interista
Niclas Fullkrug, attaccante tedesco nel mirino del Milan, rivela l’origine del suo soprannome, assegnatogli da un ex interista. La sua storia e il suo percorso si intrecciano con il mondo del calcio italiano, suscitando curiosità tra i tifosi. Un dettaglio che aggiunge fascino alla sua figura e alimenta le voci di mercato, mantenendo alta l’attenzione sulla sua possibile trattativa con i rossoneri.
Inter News 24 Niclas Fullkrug, attaccante tedesco finito nel mirino del Milan, ha parlato del suo soprannome, che gli è stato messo da un ex interista. In una recente intervista rilasciata a Sky Sport Germania, Niclas Füllkrug, il possente centravanti tedesco attualmente in forza al West Ham, ha svelato le origini del suo celebre soprannome “ Lücke ” (il buco). Il termine gli fu assegnato da una vecchia conoscenza dei nerazzurri: Marko Arnautovic. ULTIMISSIME INTER L’attaccante austriaco, esperto bomber di peso che ha vestito la maglia della Beneamata in due diverse parentesi temporali, conobbe Füllkrug durante l’esperienza comune al Werder Brema. 🔗 Leggi su Internews24.com
