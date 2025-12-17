Füllkrug è praticamente un giocatore del Milan | formula cifre e dettagli del trasferimento
Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993, sta per approdare al Milan nella sessione invernale di calciomercato. Ex Borussia Dortmund e attualmente al West Ham, il suo trasferimento si configura come una delle operazioni più interessanti di questa finestra. Ecco tutti i dettagli, le cifre e le formule legate a questa possibile sfida tra Italia e Inghilterra.
Niclas Füllkrug, classe 1993, centravanti tedesco ex Borussia Dortmund e in uscita dagli inglesi del West Ham, si appresta a trasferirsi al Milan nella sessione invernale di calciomercato. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'operazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Maignan alla Juventus, ecco quanto guadagna il portiere francese al Milan: arrivo in bianconere possibile a queste condizioni. Cifre e dettagli
Leggi anche: Mercato Milan, sondaggi a giugno per quel giocatore prima del trasferimento. Fabrizio Romano svela: «Tare ci aveva fatto dei pensieri». Le ultime
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.