Frutta fresca made in UE consumi e produzione costanti nonostante incertezza climatica e inflazione
Il settore ortofrutticolo europeo nel 2025 si presenta con consumi e produzione stabili nonostante le sfide dell’incertezza climatica e dell’inflazione. La frutta fresca made in UE continua a rappresentare un elemento fondamentale per la sicurezza alimentare e l’economia, affrontando con resilienza le dinamiche complesse che caratterizzano il mercato.
Il 2025 segna ha segnato un anno cruciale per il settore ortofrutticolo europeo, caratterizzato da dinamiche complesse che intrecciano produzione, consumi e sfide strutturali. Innanzitutto l’incertezza climatica che condiziona fortemente la produzione. Secondo l’European Statistics Handbook 2025 di FRUIT LOGISTICA, i prezzi di frutta e verdura hanno registrato un aumento significativo rispetto al biennio precedente, spinti da condizioni meteorologiche estreme e da costi di produzione elevati. Tuttavia, nonostante l’inflazione alimentare, i volumi di consumo non hanno subito un calo sostanziale, segnalando una resilienza della domanda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
