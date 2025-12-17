Frutta fresca made in UE consumi e produzione costanti nonostante incertezza climatica e inflazione

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore ortofrutticolo europeo nel 2025 si presenta con consumi e produzione stabili nonostante le sfide dell’incertezza climatica e dell’inflazione. La frutta fresca made in UE continua a rappresentare un elemento fondamentale per la sicurezza alimentare e l’economia, affrontando con resilienza le dinamiche complesse che caratterizzano il mercato.

Immagine generica

Il 2025 segna ha segnato un anno cruciale per il settore ortofrutticolo europeo, caratterizzato da dinamiche complesse che intrecciano produzione, consumi e sfide strutturali. Innanzitutto l’incertezza climatica che condiziona fortemente la produzione. Secondo l’European Statistics Handbook 2025 di FRUIT LOGISTICA, i prezzi di frutta e verdura hanno registrato un aumento significativo rispetto al biennio precedente, spinti da condizioni meteorologiche estreme e da costi di produzione elevati. Tuttavia, nonostante l’inflazione alimentare, i volumi di consumo non hanno subito un calo sostanziale, segnalando una resilienza della domanda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Da banana a mango made in Italy, aumenta produzione frutta esotica

Leggi anche: Confesercenti: "Sarà un autunno lento per i consumi, pesa questo scenario di grande incertezza"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fruta Fresca

Video Fruta Fresca

frutta fresca made ueEnjoy dolce frutta e l'impegno per scelte salutari - Attraverso degustazioni, eventi e iniziative educative, punta a diffondere una maggiore consapevolezza su stagionalità e ambiente ... myfruit.it

FOLLIE GREEN CONTRO ITALIA/ L’Europa ci costringe a produrre meno frutta fresca e a comprarla fuori dall’Ue - In Italia produzione in forte calo Gli eccessi del clima, ma anche quelli ... ilsussidiario.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.