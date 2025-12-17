Dopo oltre cinquant’anni, si chiude ufficialmente il 72° Stormo di Frosinone, segnando un’importante svolta nella storia della città. L’addio a questa istituzione rappresenta una ferita aperta, ma anche un’occasione per riflettere sul passato e sulle possibilità di un eventuale ricucitura del rapporto con questa significativa presenza storica.

© Frosinonetoday.it - Frosinone, addio al 72° Stormo: una ferita aperta che può essere in qualche modo ricucita?

Dopo oltre cinquant’anni si è chiusa una delle pagine più significative della storia recente di Frosinone. Il trasferimento del 72° Stormo dell’Aeronautica Militare a Viterbo ha segnato la fine di una presenza che per decenni ha rappresentato non solo un presidio militare, ma anche un riferimento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Addio allo chef Giovanni Gattamorta, il suo nome vive nel sostegno di Diabete Romagna. "Il modo in cui papà voleva essere ricordato"

Leggi anche: Caso Garlasco, Sempio valuta ‘addio’ all’avvocato Lovati: qualche giorno per decidere

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Celebrata al 72° stormo di Frosinone la patrona degli aeronauti - Celebrata presso la cappella del 72° stormo di Frosinone la santa messa, in occasione della Beata Vergine Lauretana, patrona degli Aeronauti. ilmessaggero.it

Frosinone, addio alla "Zes" e primo passo in Parlamento per la strada bis dei benefici: la "Zls". Il Pd sprona la Regione - La strada bis per dare linfa al tessuto produttivo del Basso Lazio è stata tracciata. ilmessaggero.it

#Ferentino – Oggi l’addio al professor Marco Datti | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #prof #marcodatti #frosinone #cordoglio #lutto - facebook.com facebook

Calciomercato Frosinone - Aria di addio per Francesco Gelli, probabile partenza a gennaio x.com