Fronda Pd anti-Boccia in Senato | il correntone Dem spinge per sostituire il capogruppo fedele a Elly
All’interno del Pd, si assiste a tensioni tra correnti riguardo la leadership in Senato, con una fronda anti-Boccia e una certa stanchezza nelle dinamiche di mediazione tra le diverse anime del partito. La situazione evidenzia le difficoltà nel trovare unitarietà e chiarezza strategica, mentre le decisioni sembrano spesso congelate in lunghe discussioni senza esito.
L'unica novità è che questa volta non ci hanno nemmeno provato. D'altra parte, che senso hanno quelle lunghe riunioni serali, appese a stravaganti mediazioni che puntualmente si attorcigliano su un punto e virgola, e che si concludono nello stesso modo? Esce il capogruppo M5S e ammette: «Ogni gruppo presenterà la sua risoluzione». Insomma, fatica risparmiata. Oggi, prima alla Camera e poi al Senato, per le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo, le minoranze depositeranno cinque testi diversi. Il dente che duole è infatti l'Ucraina. Soprattutto a pochi giorni dalla vigorosa presa di posizione di Giuseppe Conte: «Lasciamo che se ne occupi Donald Trump». 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Il Senato americano boccia per l’ottava volta la misura anti-shutdown: governo federale ancora paralizzato
Leggi anche: Lotito porta in Senato la norma ‘anti fondi’: la Lazio spinge per maggiore trasparenza nella proprietà dei club calcistici
La legge Severino è legittima. Epifani ribadisce la linea dura del Pd.
Campo largo diviso sull'Ucraina: oggi cinque mozioni diverse. Fronda Pd anti-Boccia in Senato - L’unica novità è che questa volta non ci hanno nemmeno provato. iltempo.it
Schlein e l'abaco: Assemblea Pd senza numero legale, fronda contro Boccia. Su Kyiv risoluzione separata da Conte - Non ha il numero legale in assemblea, Boccia si scontra con Delrio e adesso c'è chi chiede a Schlein la sostituzione con Misiani. ilfoglio.it
Il sindaco di #Vicchio, che ha dato la cittadinanza alla #Albanese, chiede a #Schlein di espellere gli autori del ddl antisemitismo. Il #Pd è sempre più governato dalla fronda anti-Israele. E la segretaria tace x.com
Il sindaco di #Vicchio, che ha dato la cittadinanza alla #Albanese, chiede a #Schlein di espellere gli autori del ddl antisemitismo. Il #Pd è sempre più governato dalla fronda anti-Israele. E la segretaria tace - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.