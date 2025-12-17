Fronda Pd anti-Boccia in Senato | il correntone Dem spinge per sostituire il capogruppo fedele a Elly

All’interno del Pd, si assiste a tensioni tra correnti riguardo la leadership in Senato, con una fronda anti-Boccia e una certa stanchezza nelle dinamiche di mediazione tra le diverse anime del partito. La situazione evidenzia le difficoltà nel trovare unitarietà e chiarezza strategica, mentre le decisioni sembrano spesso congelate in lunghe discussioni senza esito.

L'unica novità è che questa volta non ci hanno nemmeno provato. D'altra parte, che senso hanno quelle lunghe riunioni serali, appese a stravaganti mediazioni che puntualmente si attorcigliano su un punto e virgola, e che si concludono nello stesso modo? Esce il capogruppo M5S e ammette: «Ogni gruppo presenterà la sua risoluzione». Insomma, fatica risparmiata. Oggi, prima alla Camera e poi al Senato, per le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo, le minoranze depositeranno cinque testi diversi. Il dente che duole è infatti l'Ucraina. Soprattutto a pochi giorni dalla vigorosa presa di posizione di Giuseppe Conte: «Lasciamo che se ne occupi Donald Trump». 🔗 Leggi su Iltempo.it

