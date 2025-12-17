Frecciarossa deragliato a Livraga il figlio del macchinista Di Cuonzo | Mio padre non doveva morire

Un incidente ferroviario ha coinvolto un Frecciarossa a Livraga, provocando la morte di due macchinisti. Il figlio di uno di loro esprime il dolore e la richiesta di giustizia, sottolineando l’impatto personale di una tragedia che avrebbe potuto essere evitata. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e le responsabilità nel settore ferroviario.

Livraga (Lodi), 17 dicembre 2025 – "L'unica vera giustizia sarebbe stata che mio padre e l'altro macchinista fossero tornati a casa quel giorno". È con queste parole, pronunciate a caldo dopo la lettura del dispositivo, che Federico Di Cuonzo, figlio di una delle due vittime del disastro ferroviario del Frecciarossa 9595 deragliato il 6 febbraio 2020 a Livraga, nel Basso Lodigiano, ha commentato la sentenza pronunciata ieri dal Tribunale di Lodi. "In processi come questo – ha aggiunto – emergono falle strutturali e prassi sbagliate, purtroppo consolidate. La pm Giulia Aragno ha fatto tutto ciò che poteva e per questo la ringraziamo.

