Frattesi può davvero lasciare l’Inter E Chivu ha ritrovato un grande giocatore

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio, alimentando le speculazioni sul suo futuro. La sua crescita e le prestazioni recenti hanno attirato l’attenzione di diversi club, rendendo il suo possibile addio un tema caldo nel mercato di metà stagione. Chivu, nel frattempo, ha ritrovato un grande giocatore, sottolineando l’importanza di Frattesi per la squadra e alimentando ulteriormente le voci sul suo possibile trasferimento.

