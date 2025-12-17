Frattesi può davvero lasciare l’Inter E Chivu ha ritrovato un grande giocatore
Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio, alimentando le speculazioni sul suo futuro. La sua crescita e le prestazioni recenti hanno attirato l’attenzione di diversi club, rendendo il suo possibile addio un tema caldo nel mercato di metà stagione. Chivu, nel frattempo, ha ritrovato un grande giocatore, sottolineando l’importanza di Frattesi per la squadra e alimentando ulteriormente le voci sul suo possibile trasferimento.
Inter News 24 Davide Frattesi può veramente lasciare l’Inter già nel mercato di gennaio. Nel frattempo però mister Chivu ha ritrovato un grande giocatore per la sua Inter. Il mercato invernale dei nerazzurri potrebbe accendersi con movimenti inaspettati nel reparto mediano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le gerarchie a centrocampo sono state stravolte, portando a galla situazioni diametralmente opposte per due dei protagonisti più attesi della stagione. Il caso Frattesi: da pilastro a possibile partente. Il destino di Davide Frattesi, dinamico centrocampista della Nazionale italiana noto per i suoi inserimenti offensivi, sembra aver preso una piega imprevista. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Frattesi Inter, può essere lui la grande sorpresa per la Champions: l’idea di Chivu
Leggi anche: Lucescu sull’Inter e Chivu: «Rosa di alto livello, il connazionale farà un grande campionato»
Geolier e Chiara Frattesi, amore al capolinea? L'indiscrezione: «Lei non l'ha mai amato, si usavano a vicenda» - L’estate 2025 li ha visti protagonisti tra viaggi da sogno e dediche romantiche, ma adesso cala il gelo tra loro. leggo.it
Frattesi, il futuro si complica: la Juventus ci pensa davvero - facebook.com facebook
#Frattesi alla #Juve per #Thuram all' #Inter: come stanno davvero le cose x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.