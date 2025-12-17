Frattesi Juve | veto allo scambio con Thuram ma l’Inter potrebbe aprire a questa formula Le ultimissime

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mercato estivo, la Juventus ha deciso di opporsi allo scambio tra Frattesi e Thuram, mentre l’Inter potrebbe considerare questa soluzione. Le trattative tra le big italiane continuano a evolversi, con diversi scenari ancora aperti che coinvolgono alcuni dei nomi più caldi del calcio nazionale.

frattesi juve veto allo scambio con thuram ma l8217inter potrebbe aprire a questa formula le ultimissime

© Juventusnews24.com - Frattesi Juve: veto allo scambio con Thuram, ma l’Inter potrebbe aprire a questa formula. Le ultimissime

novità sul futuro del nerazzurro. Davide Frattesi  è ormai finito ai  margini del progetto tecnico  di  Christian Chivu  e freme per lasciare Milano già durante il  mercato di gennaio. L’ Inter  sarebbe ben lieta di accompagnare il giocatore alla porta, a condizione che la sua partenza  non implichi una minusvalenza  a bilancio. Il prezzo esposto in estate ai vari club europei interessati all’ex Sassuolo si aggirava intorno ai  35 milioni di euro. Una cifra, tuttavia, che stride con i recenti sviluppi della sua avventura in nerazzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Calciomercato Inter, da Frattesi alla Juve allo scambio con Khephren Thuram: Chiellini dice tutto!

Leggi anche: Inter Juve, intreccio di mercato che prende forma: Frattesi Thuram lo scambio che può accendere l’asse Milano Torino nella sessione di gennaio! La rivelazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Crolla la gru e finisce in mezzo alla strada in pieno giorno

Video Crolla la gru e finisce in mezzo alla strada in pieno giorno

frattesi juve veto scambioInter e Juventus, scambio Frattesi-Thuram, chi ci guadagna? La risposta dei tifosi - La Juventus potrebbe cedere Khéphren Thuram all'Inter ed in cambio assicurarsi le prestazioni di Davide Frattesi, ben visto da Spalletti da quando era CT della Nazionale ... sport.virgilio.it

frattesi juve veto scambioScambio Thuram – Frattesi, nuovo colpo di scena: questa volta l’ha annunciato Di Marzio! - La dirigenza nerazzurra inizia a pensare per il prossimo mercato. spaziointer.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.