Frattesi Juve | veto allo scambio con Thuram ma l’Inter potrebbe aprire a questa formula Le ultimissime

Nel mercato estivo, la Juventus ha deciso di opporsi allo scambio tra Frattesi e Thuram, mentre l’Inter potrebbe considerare questa soluzione. Le trattative tra le big italiane continuano a evolversi, con diversi scenari ancora aperti che coinvolgono alcuni dei nomi più caldi del calcio nazionale.

novità sul futuro del nerazzurro. Davide Frattesi è ormai finito ai margini del progetto tecnico di Christian Chivu e freme per lasciare Milano già durante il mercato di gennaio. L’ Inter sarebbe ben lieta di accompagnare il giocatore alla porta, a condizione che la sua partenza non implichi una minusvalenza a bilancio. Il prezzo esposto in estate ai vari club europei interessati all’ex Sassuolo si aggirava intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra, tuttavia, che stride con i recenti sviluppi della sua avventura in nerazzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Inter e Juventus, scambio Frattesi-Thuram, chi ci guadagna? La risposta dei tifosi - La Juventus potrebbe cedere Khéphren Thuram all'Inter ed in cambio assicurarsi le prestazioni di Davide Frattesi, ben visto da Spalletti da quando era CT della Nazionale ... sport.virgilio.it