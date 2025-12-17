Frattesi Juve il centrocampista è il preferito di Spalletti | Napoli Roma e Newcastle sullo sfondo La richiesta dell’Inter è alta | le cifre

Il futuro di Davide Frattesi è al centro di intense trattative di mercato, con la Juventus che lo vede come obiettivo prioritario per gennaio. Il centrocampista, attualmente al Sassuolo, è molto richiesto, ma la richiesta dell’Inter di 35 milioni complica i movimenti, mentre Napoli, Roma e Newcastle restano comunque interessate.

© Juventusnews24.com - Frattesi Juve, il centrocampista è il preferito di Spalletti: Napoli, Roma e Newcastle sullo sfondo. La richiesta dell'Inter è alta: le cifre Frattesi Juve, il centrocampista per gennaio. L'ex Sassuolo cerca spazio, ma la richiesta nerazzurra di 35 milioni complica i piani. Il futuro di Davide Frattesi potrebbe tingersi improvvisamente di bianconero in una delle operazioni più clamorose della sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista della Nazionale, classe 1999, sembra essere arrivato ai saluti con l' Inter. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore spinge per una cessione immediata a gennaio, mosso dalla necessità di giocare con maggiore regolarità per non compromettere il proprio posto in vista del prossimo Mondiale.

Frattesi ai saluti con l’Inter: Juventus, Roma e Napoli alla finestra. Spunta anche il Newcastle - Il centrocampista classe 1999, ormai ai margini del progetto tecnico di Cristian Chivu, è destinato a lasciare ... tuttojuve.com

Frattesi e colpo a zero. Juve, la svolta al centro Toro, dopo la Befana c’è Carboni Anche de Vrij pensa di dire ciao all’Inter Polveriera Fiorentina: “Liti e danni” La prima pagina del 17 dicembre #Tuttosport - facebook.com facebook

TS - #Frattesi-Juve, no dei bianconeri a uno scambio. L' #Inter apre al prestito con opzione x.com

