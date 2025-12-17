Frattesi alla Juve si può fare Ma per Thuram all’Inter…
L’approdo di Davide Frattesi alla Juventus potrebbe concretizzarsi già nel mercato di gennaio, aprendo nuovi scenari per i bianconeri. Intanto, i rumors sull’interesse dell’Inter per Marcus Thuram alimentano le voci di mercato, creando un quadro ricco di potenziali colpi e mosse strategiche per le big del calcio italiano.
Inter News 24 L’approdo di Davide Frattesi alla Juventus nel mercato di gennaio è una possibilità piuttosto fattibile. Per quanto riguarda invece Thuram all’Inter.. Il calciomercato invernale si preannuncia infuocato sull’asse Milano-Torino. Secondo quanto riferito da SportMediaset, Davide Frattesi, dinamico centrocampista della Nazionale italiana noto per i suoi inserimenti offensivi, è diventato un obiettivo concreto per la Juventus. Il club bianconero cerca rinforzi di qualità, ma la strada per arrivare al calciatore della Beneamata appare in salita. Viene categoricamente smentita l’ipotesi di uno scambio con Khéphren Thuram, il mediano francese dotato di grande forza fisica attualmente in forza alla “Vecchia Signora”. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juve: intreccio Frattesi Thuram con l’Inter? Rivelazione di Moretto sui movimenti a centrocampo dei bianconeri… Cosa succede
Leggi anche: Calciomercato Inter, da Frattesi alla Juve allo scambio con Khephren Thuram: Chiellini dice tutto!
Calciomercato Juve LIVE | Frattesi obiettivo concreto avviati i primi contatti Può cambiare il futuro di McKennie; Calciomercato Inter clamoroso scambio con la Juventus per Frattesi! Può partire già a gennaio?; Frattesi Juve può decollare | i bianconeri registrano i segnali dell’agente il giocatore non chiuderebbe alla destinazione! Le novità; Khephren Thuram Inter può ricongiungersi al fratello Marcus in nerazzurro? Ausilio ha già in mente una pedina di scambio.
Juve, restyling a centrocampo: Comolli al bivio e per Frattesi c'è la formula che può convincere l'Inter - L’ad sembra deciso a non voler ripetere gli errori dell’ultimo mercato, consegnando subito a Spalletti un interprete con cui rinforzare la mediana: oltre all'ex Sassuolo ci sono anche due alternative, ... tuttosport.com
Calciomercato Juve, Frattesi opzione possibile? Il punto considerando anche il mercato di gennaio - L’Inter apre alla cessione: gennaio può essere il mese decisivo Il Calciomercato Juve osserva con grande attenzione uno dei dossier più delica ... calcionews24.com
Moretto: “La Juventus segue Frattesi. L’Inter potrebbe aprire ad un’operazione più allargata con Khéphren Thuram” - Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha spiegato che la Juventus segue Davide Frattesi, ma l'Inter avrebbe messo nel mirino un calciatore bianconero. tuttojuve.com
#Frattesi #Juve Le ultime sull'idea di mercato x.com
Frattesi e colpo a zero. Juve, la svolta al centro Toro, dopo la Befana c’è Carboni Anche de Vrij pensa di dire ciao all’Inter Polveriera Fiorentina: “Liti e danni” La prima pagina del 17 dicembre #Tuttosport - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.