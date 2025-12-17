Fratelli d’Italia replica | Dal Pd ambientalismo soltanto di facciata

Fratelli d’Italia critica il Partito Democratico, accusandolo di praticare un ambientalismo di facciata. Secondo il responsabile provinciale del dipartimento ambiente, Gianpaolo Zurma, il Pd si concentra su polemiche strumentali e superficiali, trascurando le vere questioni ambientali. L’articolo approfondisce le accuse e le risposte tra le parti in vista di una possibile tensione politica.

"Il Pd comacchiese – afferma il responsabile provinciale del dipartimento ambiente di Fratelli d’Italia, Gianpaolo Zurma – guarda il dito invece della luna, regalando ai lettori l’ennesima polemica strumentale con soli fini elettorali. Il segretario Farinelli, che non ricordo essersi mai espresso sulle folli politiche ambientali del Governo giallo-rosso, in primis il drammatico eco-bonus 110% che tanti danni ha provocato, oggi si mette in cattedra per impartire lezioni di ecologismo, seppur in modo vago e superficiale. Nel suo recente intervento omette di ricordare che il Piano Nazionale per la Qualità dell’Aria è stato approvato dal Governo con un intervento da 2,4 miliardi di euro per il contrasto all’ inquinamento atmosferico, frutto di una regia condivisa tra la presidenza del Consiglio, i presidenti di Regione e i Ministeri competenti. Ilrestodelcarlino.it

