Frascati Scherma la squadra italiana di sciabola Under 20 trionfa coi fratelli Reale e Ottaviani

Frascati Scherma conquista il podio a Dormagen, portando i fratelli Reale e Ottaviani sotto i riflettori della Coppa del Mondo Under 20. Una squadra tutta frascatana che dimostra ancora una volta il talento e la passione che caratterizzano questa storica realtà sportiva, confermando il suo ruolo di eccellenza nel panorama della scherma italiana.

Frascati (Rm) – E' una Italsciabola. alla frascatana. Nella recente gara di Coppa del Mondo Under 20 che si è tenuta a Dormagen (in Germania), la nazionale italiana è stata formata da un quartetto tutto "griffato" Frascati Scherma: i fratelli Leonardo, Valerio ed Edoardo Reale assieme a Matteo.

