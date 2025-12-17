Francesca Albanese nelle scuole a Bologna il preside ci ripensa | perché è saltata la lezione con lei e due ex soldati israeliani

A Bologna, l’istituto Aldrovandi-Rubbiani ha cancellato un incontro con due ex soldati israeliani disertori, sostenitori di Palestina. La decisione ha suscitato polemiche e riflessioni sulla libertà di espressione e il ruolo delle scuole nel dibattito sui conflitti. L’episodio evidenzia le tensioni tra valori educativi e sensibilità politiche in un contesto internazionale complesso.

L’istituto professionale Aldrovandi-Rubbiani di Bologna ha annullato un incontro promosso da «Assopace Palestina» con due soldati disertori dell’esercito israeliano, che hanno rifiutato l’arruolamento dichiarandosi obiettori di coscienza. L’evento, previsto per ieri, è stato bloccato dal dirigente scolastico, che ha motivato la decisione come « un’operazione di prudenza dopo le ultime note del ministero nelle quali si ribadisce che su certi temi sono necessarie garanzie di pluralismo e contraddittorio». Secondo il preside si tratta infatti di «argomenti che tendono a polarizzare. Adesso – ha aggiunto – chiederemo chiarimenti al ministero su che cosa si intenda per pluralismo. 🔗 Leggi su Open.online

