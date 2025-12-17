FOTO La Fanfara dei Carabinieri in concerto al Moscati
Questa mattina, l’Aula Magna dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino ha accolto il concerto natalizio della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”. Un momento di musica e solidarietà dedicato ai pazienti, che ha portato nello spirito delle festività un sorriso e un senso di comunità. Un evento speciale che unisce tradizione, musica e impegno sociale in un contesto di grande calore umano.
Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, nell’Aula Magna dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, si e? svolto il Concerto di Natale della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, organizzato in favore dei pazienti della struttura sanitaria. L’evento, fortemente voluto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Colonnello Angelo Zito, con il naturale favore del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Moscati”, dott. Germano Perito, ha visto la partecipazione di Autorita? civili, militari e religiose, nonche? di numerosi cittadini, che hanno condiviso un momento di musica e partecipazione, apprezzato per la qualita? dell’esecuzione e per l’alto valore simbolico dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: All'ospedale "Moscati" il concerto di Natale della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri "Campania"
Leggi anche: Clima di festa all’Ospedale Moscati: la Fanfara dei Carabinieri incanta con il Concerto di Natale
Lecco celebra i 30 anni dei Carabinieri provinciali con un concerto della Fanfara; Grande successo per la Fanfara dei Carabinieri al Giotto di Borgo S. Lorenzo; Musica e solidarietà tra pazienti, Carabinieri e cittadini; Concerto di Natale – Fanfara dei Carabinieri e Orchestra di Fiati del Conservatorio.
Concerto della Fanfara al Moscati, il generale Masciulli: Arma vicina alla comunità - Il comandante provinciale che e’ qui al mio fianco ha avuto una bella idea, perché vivere con le comunità, vivere anche i momenti problematici dell ... irpinianews.it
Clima di festa all’Ospedale Moscati con il Concerto di Natale della Fanfara dei Carabinieri - Questa mattina, nell’Aula Magna dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, si è svolto il Concerto di Natale della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, organizzato in favore dei p ... irpinianews.it
Il Concerto di Natale del Conservatorio con la Fanfara dei carabinieri: 60 musicisti sul palco - Sessanta musicisti sul palco: a Piacenza il grande Concerto di Natale del Conservatorio e della Fanfara dei Carabinieri - piacenzasera.it
29 ottobre 2016, Concerto della Banda Nazionale dell'Arma dei Carabinieri ad Aprilia
Irpinianews.it. . IL CONCERTO DI NATALE, FANFARA DEI CARABINIERI E ORCHESTRA DI FIATI DEL CIMAROSA INSIEME PER PAZIENTI E OPERATORI DELLA CITTA' OSPEDALIERA Le note della Fedelissima e le canzoni di Natale hanno fatto questa m - facebook.com facebook
Tradizioni musicali dell’Arma oltre i confini nazionali: la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” a Monaco in occasione della festa nazionale del Principato x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.