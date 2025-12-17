foto la fanfara dei carabinieri in concerto al moscati

Questa mattina, l’Aula Magna dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino ha accolto il concerto natalizio della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”. Un momento di musica e solidarietà dedicato ai pazienti, che ha portato nello spirito delle festività un sorriso e un senso di comunità. Un evento speciale che unisce tradizione, musica e impegno sociale in un contesto di grande calore umano.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, nell’Aula Magna dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, si e? svolto il Concerto di Natale della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, organizzato in favore dei pazienti della struttura sanitaria. L’evento, fortemente voluto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Colonnello Angelo Zito, con il naturale favore del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Moscati”, dott. Germano Perito, ha visto la partecipazione di Autorita? civili, militari e religiose, nonche? di numerosi cittadini, che hanno condiviso un momento di musica e partecipazione, apprezzato per la qualita? dell’esecuzione e per l’alto valore simbolico dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

