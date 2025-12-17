Foto della figlia minore sui social prosciolta Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia è stata prosciolta dopo l’udienza predibattimentale in un caso che ha attirato l’attenzione sui social. L’accusa riguardava la pubblicazione di immagini della figlia minore senza consenso paterno, ma il procedimento si è concluso con l’assoluzione. La vicenda solleva questioni importanti sulla privacy e l’uso dei social media nella tutela dei minori.

(Adnkronos) – E' stata prosciolta al termine dell'udienza predibattimentale Clizia Incorvaia accusata di trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre. La denuncia era stata presentata proprio dall'ex marito Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni e dopo gli accertamenti della procura di Roma era arrivata .

Posta sui social foto della figlia minorenne, prosciolta Clizia Incorvaia - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Assolta Clizia Incorvaia: “Pubblicare le foto della figlia minore non è reato” - Il tribunale civile si era invece pronunciato di fatto vietando alla donna, denunciata dall’ex compagno Francesco Sarcina delle Vibrazioni, di continuare a ... repubblica.it

