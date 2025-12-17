Foto choc e accuse di razzismo | Sarah Dzafce perde la corona di Miss Finlandia bufera politica fino al premier

Una foto controversa e accuse di razzismo segnano il destino di Sarah Dzafce, che perde la corona di Miss Finlandia e si trova al centro di una bufera politica. Da titleholder nazionale a partecipante a Miss Universo, la sua ascesa si interrompe bruscamente, lasciando il mondo dello spettacolo e della politica senza parole. Un'immagine che ha cambiato tutto, aprendo un dibattito acceso e senza precedenti.

Dal titolo mondiale alla caduta: la foto che ha cambiato tutto. Da rappresentante della Finlandia a Miss Universo a ex reginetta di bellezza nel giro di pochi giorni. È il rapido e clamoroso epilogo della vicenda che ha travolto Sarah Dzafce, 22 anni, privata ufficialmente della corona di Miss Finlandia 2025 dopo le accuse di razzismo legate a una foto pubblicata sui social l' 11 dicembre. Nell'immagine, diventata virale in poche ore, la giovane appare mentre stira gli occhi con le dita, un gesto interpretato come l'imitazione degli occhi a mandorla. A completare lo scatto, una didascalia che ha aggravato la polemica: "Mangiamo cinese".

