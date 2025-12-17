Forze Armate celebrata la liturgia solenne nella cattedrale di San Lorenzo

Nella suggestiva cornice della cattedrale di San Lorenzo, si è svolta una solenne liturgia in occasione delle festività natalizie. L’evento ha reso omaggio ai valorosi uomini e donne impegnati nei Corpi Armati dello Stato e nelle Forze di Polizia della regione Umbria, sottolineando l’importanza del loro servizio e dedizione. Un momento di riflessione e gratitudine, che rafforza i legami tra istituzioni e comunità.

In prossimità delle festività natalizie, nella cattedrale di San Lorenzo è stata celebrata la tradizionale funzione liturgica dedicata alle Forze Armate, ai Corpi Armati dello Stato e alle Forze di Polizia della regione Umbria.La cerimonia religiosa, organizzata dal Comando Militare Esercito. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

