Forze Armate celebrata la liturgia solenne nella cattedrale di San Lorenzo

Nella suggestiva cornice della cattedrale di San Lorenzo, si è svolta una solenne liturgia in occasione delle festività natalizie. L’evento ha reso omaggio ai valorosi uomini e donne impegnati nei Corpi Armati dello Stato e nelle Forze di Polizia della regione Umbria, sottolineando l’importanza del loro servizio e dedizione. Un momento di riflessione e gratitudine, che rafforza i legami tra istituzioni e comunità.

4 novembre: Giornata Forze Armate celebrata a Bolzano - Presieduta dal commissario del governo, Vito Cusumano, si è svolta in Piazza Walther a Bolzano la celebrazione e della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate. ansa.it

Sinnai, celebrata la “Giornata dell'Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate” - Celebrata oggi a Sinnai la “Giornata dell'Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate” con la commemorazione dei suoi Caduti in guerra. unionesarda.it

Giornata delle Forze Armate

Ursula von der Leyen chiede all’Europa di prepararsi alla guerra, almeno quella ibrida, condotta a colpi di attacchi informatici, disinformazione, droni che violano lo spazio aereo. Ma nessuno esclude il ricorso alle forze armate convenzionali: i capi di Stato ma - facebook.com facebook

Londra, il capo delle forze armate: “Le nostre famiglie si preparino a sacrifici contro la Russia” x.com

