Forza Italia Tajani | Mi ricandiderò e ben vengano altri candidati

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato al Tg2 Post, ha annunciato la propria ricandidatura e si è mostrato aperto alla partecipazione di altri candidati. Nell'occasione ha affrontato le principali tematiche dell'attualità politica, offrendo il suo punto di vista sulle future sfide del partito e del panorama politico italiano.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato ospite del Tg2 Post e ha affrontato le principali tematiche dell'attualità politica. L'intervista non poteva che passare anche per il dietrofront dell'Unione europea sullo stop ai motori endotermici dal 2035, annunciato oggi, che potrebbe dare nuova linfa al settore dell'automotive europeo. " Si è fatto un passo in avanti: bloccare tutta la produzione di auto non elettriche dal 2035 in Italia avrebbe fatto perdere 70mila posti di lavoro. È giusto combattere contro il cambiamento climatico ma guai a non tener conto della questione sociale. Quando si pongono obiettivi irraggiungibili si rischia di fare perdere posti per lavoro ", ha spiegato il titolare della Farnesina.

Forza Italia, Tajani spegne le voci: «Nessuna corrente, il partito è unito» - Il segretario nazionale interviene sull'iniziativa di Roberto Occhiuto: «Sempre favorevole al dialogo, ma la linea politica si decide nei congre ... zoom24.it

Prosegue la stagione dei congressi di Forza Italia nei Comuni, occasioni di confronto tra amministratori e con gli iscritti nel senso di una visione ampia e condivisa. A Comiso abbiamo subito fatto squadra attorno al neo eletto coordinatore Gianfranco Giuffrida, - facebook.com facebook

