Forza Italia il monito di Occhiuto | Non si può galleggiare all’8 per cento

Roberto Occhiuto mette in guardia Forza Italia, sottolineando l’urgenza di una svolta politica. Dal palco di Palazzo Grazioli, il governatore calabrese critica la posizione attuale del partito, evidenziando come non sia più sostenibile continuare a “galleggiare” all’8 per cento. Un monito chiaro e deciso che invita a riflettere sul futuro e sulla strada da intraprendere per rilanciare il centrodestra.

© Lettera43.it - Forza Italia, il monito di Occhiuto: «Non si può galleggiare all’8 per cento» Dal palco del convegno “ In libertà ”, ospitato a palazzo Grazioli, Roberto Occhiuto ha lanciato un messaggio sul futuro di Forza Italia, sostenendo che «non si può navigare galleggiando all’8 per cento» e indicando la necessità di una svolta politica. Parole che arrivano a poca distanza dalle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, che parlava di «facce nuove». LEGGI ANCHE: Pier Silvio e gli scenari su Forza Italia Tajani: «Non ho frizioni con nessuno, tantomeno con Occhiuto». Senza mai citare il segretario Antonio Tajani, il presidente della Regione Calabria ha respinto tuttavia le ricostruzioni su presunte manovre interne: «Nessuno aveva intenzione di svolgere un evento per costruire una corrente, cose polverose che appartengono al passato, e a un partito masochista come il Pd, se mai vorremmo dare una scossa liberale al centrodestra che ha bisogno di rafforzare la sua ala liberale». 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Chi è Roberto Occhiuto, dalla Dc a Forza Italia: la scalata del governatore della Calabria Leggi anche: Elezioni regionali Calabria 2025, dalla Dc a Forza Italia (con qualche mal di pancia) chi è Roberto Occhiuto il presidente uscente confermato per un mandato bis Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Forza Italia, pressing di Pier Silvio Berlusconi per facce e programmi nuovi. Il partito in fibrillazione; Pier Silvio Berlusconi vuole facce nuove dentro Forza Italia, Tajani replica: Lo stiamo già facendo; Forza Italia, aria frizzante. Roberto Occhiuto riparte da Palazzo Grazioli: semplice convegno o nuova corrente?; Commissione di vigilanza, l’opposizione attacca: «Scaricabarile tra Occhiuto e Ferro, violato il gentlemen agreement» · ilreggino.it. Occhiuto e la «scossa liberale» a Forza Italia (che guarda ai Berlusconi) - , l’incontro del governatore calabrese che chiede un partito più «aperto» sui diritti, come lo Ius Scholae ... avvenire.it

Forza Italia, Occhiuto: «Niente correnti, serve una scossa liberale nel centrodestra» - Il governatore calabrese al convegno “In libertà” chiarisce: nessuna operazione interna a Forza Italia, ma un contributo politico e cult ... zoom24.it

Occhiuto: "Non voglio fondare una corrente, ma dare una scossa a Forza Italia" - (Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Ho voluto chiamare imprenditori importanti, che ci hanno raccontato la loro esperienza, la loro visione del Paese, l'auspicio è che questo stimolo possa costitu ... quotidiano.net

Quindi per i Berluschini la faccia nuova per Forza Italia sarebbe Roberto Occhiuto, deputato dal 2008 al 2013 per l'Unione di Centro e dal 2014 al 2021 per Forza Italia, del quale è stato capogruppo, ricoprendo diversi incarichi. Ok x.com

