Fornì ketamina alla star di Friends Matthew Perry | medico condannato a 8 mesi di arresti domiciliari

Mark Chavez, medico di Los Angeles, è stato condannato a otto mesi di arresti domiciliari e 300 ore di servizi sociali per aver fornito illegalmente ketamina all’attore Matthew Perry, protagonista di “Friends”, prima della sua morte nel 2023. La sentenza segue l'ammissione di responsabilità del medico e fa chiarezza sul ruolo di Chavez nel contesto delle circostanze che hanno coinvolto l’attore.

Mark Chavez, un medico di Los Angeles che aveva ammesso di aver fornito illegalmente la ketamina assunta dall'attore e star della serie tv "Friends" Matthew Perry nei mesi precedenti la sua morte avvenuta nel 2023, è stato condannato a scontare otto mesi agli arresti domiciliari e 300 ore di servizi sociali da un tribunale della California. L'uomo figurava nell'elenco dei cinque indagati per la morte dell'attore insieme al collega Salvador Plasencia, accusato dalle autorità statunitensi di essere il principale responsabile della tragedia e che è già stato condannato a scontare 30 mesi di reclusione.

Il medico che ha venduto la ketamina alla star di “Friends” Matthew Perry condannato a 2 anni e mezzo di prigione. Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole - Il dottor Salvador Plasencia sconterà 2 anni e mezzo di carcere per aver venduto illegalmente ketamina alla star di Friends ... ilfattoquotidiano.it

Fornì ketamina a Matthew Perry, medico condannato a 30 mesi Salvador Plasencia è il primo dei 5 imputati a conoscere la pena. Prima sentenza per la morte della star della sit-com Friends, Matthew Perry. Un tribunale federale di Los Angeles ha condannato - facebook.com facebook

