Formia piccola unità da pesca affonda nella darsena | arriva la guardia costiera

Nella darsena del porto di Formia, una piccola unità da pesca di circa 7 metri si è affondata, provocando l'intervento delle autorità. L'incidente si è verificato in un’area con un fondale di circa 2 metri, richiedendo l’intervento della Guardia Costiera per gestire la situazione e valutare eventuali conseguenze.

Formia, 16 dicembre 2025 – Nella giornata odierna, presso la darsena del porto di Formia, un'unità da piccola pesca della lunghezza di circa 7 metri è affondata in un'area caratterizzata da un fondale di circa 2 metri. A seguito della segnalazione, la Guardia Costiera, intervenuta tramite la propria articolazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Formia, ha prontamente raggiunto il luogo dell'evento, unitamente ai Vigili del Fuoco e al proprietario dell'unità, al fine di verificare la situazione e garantire la sicurezza dell'area portuale. Dalle prime verifiche effettuate non risultano persone coinvolte né situazioni di inquinamento marino, in quanto l'unità è stata accertata essere priva di carburanti a bordo.

Barca di sette metri affonda nel porto di Formia, in corso le operazioni di recupero - Nella darsena del porto di Formia è affondata un’unità da piccola pesca della lunghezza di circa 7 metri è affondata, in quel punto il fondale è profondo ... msn.com

