Formazioni confermate per la Copa del Rey

La Copa del Rey 2025 si accende con una sfida tra il Real Madrid e una squadra di categoria inferiore. L’attesa cresce mentre i social si riempiono di commenti e reazioni all’evento, che promette emozioni e sorprese sul campo di Talavera. Una notte di calcio coinvolgente, dove le formazioni confermate mettono in evidenza l’importanza di questa competizione storica.

2025-12-17 20:51:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Stasera il Real Madrid si recherà a Talavera in Copa del Rey, una squadra due divisioni sotto di loro. I Blancos hanno avuto un periodo traballante sotto la guida dell’allenatore Xabi Alonso, ma possono riscattarsi alzando l’argenteria sia a livello nazionale che in Europa. Si ritiene che lo spagnolo sia in difficoltà con il tabellone del Real Madrid, quindi qualsiasi errore qui sarebbe sicuramente imperdonabile. Puoi ricevere tutte le notizie sulla squadra per la partita qui, oltre ai commenti dal vivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: CF Talavera de la Reina-Real Madrid (mercoledì 17 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Esordio dei Blancos in Copa del Rey

Leggi anche: Le formazioni confermate come gli visitatori fanno di nuovo senza grandi tre

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Guadalajara x Barcellona: dove vedere live, orari e formazioni della Copa del Rey; Confermata la formazione Guadalajara x Barcellona per la Copa del Rey; Partita in differita Guadalajara x Barcellona per la Copa del Rey: dove guardare la diretta e gli highlights; Salah gioca oggi? Dove guardare dal vivo Egitto-Giordania e le formazioni confermate della Coppa Araba FIFA.

Lazio-Milan, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia - A cinque giorni dalla sfida di campionato a San Siro, biancocelesti e rossoneri si ritrovano all'Olimpico per gli ottavi di Coppa Italia. sport.sky.it