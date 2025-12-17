Afol Metropolitana lancia nuovi corsi gratuiti online e in presenza a gennaio, rivolti a chi cerca lavoro e desidera aggiornare le proprie competenze professionali. Destinati a residenti o domiciliati in Lombardia, questi percorsi sono finanziati dal programma GOL, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, per favorire l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro.

© Ilgiorno.it - Formazione gratis online e in presenza

Nuovi corsi gratuiti in partenza a gennaio proposti da Afol Metropolitana per chi è in cerca di occupazione e desidera aggiornare le proprie competenze professionali ed è residente o domiciliato in Lombardia, finanziati nell’ambito del programma GOL, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. I corsi, proposti periodicamente sia presenza sia online, offrono una formazione aggiornata su competenze digitali e abilità trasversali, con moduli che spaziano dall’inglese per il business all’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni in ambito lavorativo, fino alle strategie di self-marketing e comunicazione professionale attraverso i social media. Ilgiorno.it

Leggi anche: Atb, formazione gratis per reclutare autisti: al via le iscrizioni alla terza edizione

Leggi anche: Juve Atalanta, Juric studia la formazione titolare: dall’attacco alla possibile presenza di Lookman, ecco le prime indicazioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Come imparare online qualsiasi cosa - gratis nel 2024

Formazione gratis online e in presenza - Nuovi corsi gratuiti in partenza a gennaio proposti da Afol Metropolitana per chi è in cerca di occupazione e desidera aggiornare le proprie competenze professionali ed è residente o domiciliato in ... ilgiorno.it