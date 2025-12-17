Forlì Trail chiude il 2025 nel segno della solidarietà | aiuti a Pancrea e al Canile

Il 2025 si conclude con Forlì Trail aps impegnata nel sociale, donando supporto a Pancrea e al Canile. Un anno di eventi sportivi che, oltre a valorizzare il territorio e promuovere l’attività fisica, ha rafforzato il senso di comunità e solidarietà. Un percorso che unisce sport e impegno civico, lasciando un segno positivo nella città.

Si chiude all'insegna della solidarietà e dell'impegno sociale il 2025 di Forlì Trail aps. Un anno intenso, ricco di eventi sportivi partecipati e apprezzati, che ha visto l'associazione forlivese non solo promuovere l'attività fisica e la riscoperta del territorio, ma anche trasformare lo sport.

