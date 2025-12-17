Forlì Trail chiude il 2025 nel segno della solidarietà | aiuti a Pancrea e al Canile

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 si conclude con Forlì Trail aps impegnata nel sociale, donando supporto a Pancrea e al Canile. Un anno di eventi sportivi che, oltre a valorizzare il territorio e promuovere l’attività fisica, ha rafforzato il senso di comunità e solidarietà. Un percorso che unisce sport e impegno civico, lasciando un segno positivo nella città.

Immagine generica

Si chiude all’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale il 2025 di Forlì Trail aps. Un anno intenso, ricco di eventi sportivi partecipati e apprezzati, che ha visto l’associazione forlivese non solo promuovere l’attività fisica e la riscoperta del territorio, ma anche trasformare lo sport. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Gemellaggio tra gli Interact Forlì Tre Valli e Casalmaggiore nel segno dell'amicizia e della solidarietà

Leggi anche: Valdambra Trail 2025: sport, natura, cibo e solidarietà

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.