Forlì accoglie la Luce di Betlemme il sindaco | Un messaggio di pace per tutti

Lunedì mattina, nella sala degli Angeli, Forlì ha accolto con emozione la Luce di Betlemme, simbolo di speranza e unità. Il sindaco ha sottolineato come questo gesto rappresenti un messaggio di pace rivolto a tutta la comunità, rafforzando i valori di solidarietà e fratellanza che caratterizzano la città in questo periodo speciale.

E' stata accolta lunedì mattina nella sala degli Angeli la Luce di Betlemme, arrivata sabato a Forlì. A portare la fiaccola simbolo di pace e speranza, che tutti gli anni viene distribuita sul territorio europeo grazie all’impegno dei volontari, una delegazione del Masci. Ad accoglierla il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

