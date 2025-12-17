Forlì accoglie la Luce di Betlemme il sindaco | Un messaggio di pace per tutti

Lunedì mattina, nella sala degli Angeli, Forlì ha accolto con emozione la Luce di Betlemme, simbolo di speranza e unità. Il sindaco ha sottolineato come questo gesto rappresenti un messaggio di pace rivolto a tutta la comunità, rafforzando i valori di solidarietà e fratellanza che caratterizzano la città in questo periodo speciale.

© Forlitoday.it - Forlì accoglie la Luce di Betlemme, il sindaco: "Un messaggio di pace per tutti" E' stata accolta lunedì mattina nella sala degli Angeli la Luce di Betlemme, arrivata sabato a Forlì. A portare la fiaccola simbolo di pace e speranza, che tutti gli anni viene distribuita sul territorio europeo grazie all'impegno dei volontari, una delegazione del Masci. Ad accoglierla il.

