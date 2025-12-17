Fontana | Premio Laurentum dimostra come poesia sappia parlare a cuore di tutti

Il Premio Laurentum rappresenta un momento importante nel panorama culturale italiano, sottolineando l’importanza della poesia come forma di espressione universale. La cerimonia, ospitata dalla Camera, conferma il ruolo centrale della letteratura nel dialogo tra emozioni e società, rafforzando il valore della poesia nel comunicare i sentimenti più profondi di tutti.

"La Camera è lieta di ospitare questa cerimonia che è divenuta nel tempo un appuntamento di rilievo nel panorama culturale italiano. In quasi 40 anni di storia, il Premio Laurentum ha raccolto le voci di poeti esordienti e di autori già affermati, dimostrando come la poesia sappia ancora parlare al cuore di tutti.

