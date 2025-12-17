Fondi Fesr Marche | via libera a 60 milioni imprese energia e depurazione

La Regione Marche ottiene il via libera a 60 milioni di euro di fondi FESR, destinati a sostenere imprese, energia e depurazione. La notizia, approvata nel Comitato di Sorveglianza del Programma regionale, rappresenta un importante impulso per lo sviluppo economico e ambientale del territorio. Un risultato che conferma l’impegno delle istituzioni nel favorire investimenti strategici per il futuro delle Marche.

ANCONA – Sessanta milioni di euro di risorse Ue per sostenere crescita e investimenti nelle Marche. È una promozione a pieni voti quella incassata oggi dalla Regione Marche nel corso del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale FESR 2021-2027, riunitosi ad Ancona alla presenza della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

