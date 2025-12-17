Fondi e progetti delle Politiche di Coesione il Comune recluta uno specialista informatico
Il Comune è alla ricerca di uno specialista informatico digitale per supportare la gestione dei programmi e dei fondi delle Politiche di Coesione Urbana. La figura si occuperà di garantire l’efficacia e l’efficienza delle iniziative, contribuendo allo sviluppo di progetti strategici per il miglioramento della città. Un’opportunità unica per professionisti qualificati di influenzare positivamente il territorio attraverso competenze tecnologiche avanzate.
Uno specialista informatico digitale si occuperà al Comune di programmi e fondi delle Politiche di Coesione Urbana. Si chiama Antonio De Domenico ed è stato reclutato e inserito nel personale non dirigenziale per il dipartimento Politiche di Coesione e per Il Sud. Il direttore generale del Comune. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Nuove politiche di coesione, incontro con Gualtieri e Zingaretti: "Serve osservatorio sui fondi Ue nel Lazio"
Leggi anche: Politiche giovanili, pari opportunità e progetti per i soggetti fragili: siglato accordo tra Comune e sindacato dei carabinieri
L'Italia è davvero incapace a spendere i fondi europei?; PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI * POLITICHE DI COESIONE: MELONI, «CHIUSO POSITIVAMENTE IL CICLO 2014-2020, GARANTITO L’ASSORBIMENTO TOTALE DEI FONDI ASSEGNATI E PORTATI A TERMINE 700 MILA PROGETTI» (VEDI RIVEDI D; Coesione, obiettivi e progetti mirati: assegnati 2 miliardi; Politica di coesione UE, fondi poco riutilizzati: l’effetto moltiplicatore resta sulla carta..
Coesione, obiettivi e progetti mirati: assegnati 2 miliardi - Tempi certi, cadenze, progetti mirati e di maggiori dimensioni. ilmessaggero.it
Coesione, le Regioni chiedono più tempo. Foti: «Spendete troppo poco sulla casa» - Si deciderà in quella sede se la richiesta avanzata dalle Regioni di rimodulare i tempi per l'attuazione degli Accordi di ... ilmattino.it
Coesione, le Regioni: più anticipi di liquidità - Aumentare le anticipazioni dei fondi europei di coesione oltre la soglia annua del 10%, così da tutelare i bilanci degli enti locali e spendere tutte le risorse in meno tempo. ilmessaggero.it
Lezione 1 Fondi europei. Come funzionano, come monitorarli Fondi di coesione
Oltre 22 milioni alle Università lombarde, fondi per progetti innovativi e spazi abitativi. #istruzione - facebook.com facebook
Sicurezza e territorio da valorizzare: nuovi fondi e progetti per Compiano x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.