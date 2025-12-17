Fondi e progetti delle Politiche di Coesione il Comune recluta uno specialista informatico

Il Comune è alla ricerca di uno specialista informatico digitale per supportare la gestione dei programmi e dei fondi delle Politiche di Coesione Urbana. La figura si occuperà di garantire l’efficacia e l’efficienza delle iniziative, contribuendo allo sviluppo di progetti strategici per il miglioramento della città. Un’opportunità unica per professionisti qualificati di influenzare positivamente il territorio attraverso competenze tecnologiche avanzate.

Uno specialista informatico digitale si occuperà al Comune di programmi e fondi delle Politiche di Coesione Urbana. Si chiama Antonio De Domenico ed è stato reclutato e inserito nel personale non dirigenziale per il dipartimento Politiche di Coesione e per Il Sud. Il direttore generale del Comune. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

