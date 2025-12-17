Foglianise la Pro Loco accende la magia del Natale per i più piccoli

Foglianise si prepara a vivere un Natale speciale grazie alla Pro Loco “Ugo Pedicini”. Un pomeriggio ricco di emozioni, sorrisi e magia natalizia attende grandi e piccini, pronti a immergersi in un’atmosfera incantata e condividere momenti indimenticabili.

Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa Un pomeriggio carico di emozioni, sorrisi e autentica magia natalizia è quello che la Pro Loco “Ugo Pedicini” di Foglianise si prepara a regalare alla comunità. Da sempre cuore pulsante della vita culturale e sociale del paese, l’associazione rinnova il suo impegno nel creare momenti di condivisione e partecipazione, capaci di unire grandi e piccoli nel segno della tradizione e della gioia dello stare insieme. Domenica 21 dicembre, nella calorosa cornice dell’Oratorio Giovanna Tommaselli, prenderà vita un evento speciale interamente dedicato ai bambini e alle loro famiglie: un’occasione preziosa per vivere il Natale non solo come festa, ma come esperienza collettiva fatta di affetti, sorrisi e spensieratezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

