Flaminio i giudici fermano gli scavi per il nuovo palazzo | Non ci sono le autorizzazioni
I giudici hanno bloccato gli scavi nel quartiere Flaminio, sospendendo la costruzione di un nuovo palazzo. La motivazione riguarda la mancanza delle autorizzazioni necessarie, poiché la semplice presentazione di una Scia non è sufficiente per l'edificazione di una palizzata interrata di 18 metri.
Per costruire una palizzata interrata di 18 metri non basta una Scia, cioè una segnalazione certificata di inizio attività, anche se alternativa al permesso di costruire. A deciderlo, con un'ordinanza cautelare, sono stati i giudici Vincenza Caldarola e Michelangelo Francavilla della Seconda. Romatoday.it
Roma, palazzo in costruzione senza alcun permesso al Flaminio: il Tar dà ragione al comitato dei residenti - La battaglia dei residenti di via Cardinale de Luca, i giudici: «La tipologia di lavori in corso mal si coniuga con una semplice ristrutturazione edilizia, quella per la quale la ditta ha presentato l ... roma.corriere.it
