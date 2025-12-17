Fiumicino il Pd | Bene la revisione dell’Imu ma non basta

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato un emendamento sulle aliquote IMU 2026, segnando un passo avanti nella revisione dell’imposta sui terreni agricoli. Tuttavia, il Partito Democratico sottolinea che questa misura rappresenta solo una prima risposta e invita a ulteriori interventi per affrontare le esigenze del settore agricolo e delle categorie interessate.

Fiumicino, 17 dicembre 2025 – "Il Consiglio comunale ha approvato un emendamento sulle aliquote IMU 2026 ( leggi qui ) che recepisce parzialmente una battaglia portata avanti dall'opposizione da oltre un anno: la revisione dell'IMU sui terreni agricoli, in particolare per gli ex coltivatori diretti oggi in pensione. Si tratta di un primo segnale positivo, ottenuto grazie al lavoro e alla pressione politica dell'opposizione, che ha posto all'attenzione dell'Aula fin dal 2023 una situazione di evidente difficoltà per molti ex agricoltori, chiamati a pagare un'imposta sproporzionata su terreni spesso non più produttivi", si legge in un comunicato dei consiglieri del Partito Democratico Ezio Di Genesio Pagliuca, Fabio Zorzi e Paola Meloni.

