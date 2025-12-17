Fitch avverte | possibile declassamento di Euroclear per gli asset russi

Fitch ha segnalato un possibile declassamento del rating AA di Euroclear, a causa delle decisioni dell’UE di impiegare i capitali congelati della Banca centrale russa per finanziare un prestito di riparazione all’Ucraina. La notizia evidenzia le tensioni politiche e le implicazioni finanziarie legate alla gestione degli asset russi in ambito internazionale.

MOSCA, 17 DIC – L’agenzia Fitch ha avvertito Euroclear di un possibile declassamento del suo attuale rating AA a causa dei piani della Ue di utilizzare i capitali congelati della Banca centrale russa per un prestito di riparazione all’Ucraina. Sul suo sito, l’agenzia spiega che la mossa riflette i timori di “rischi di liquidità e. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

fitch avverte possibile declassamentoFitch avverte Euroclear di possibile declassamento per gli asset russi - L'agenzia Fitch ha avvertito Euroclear di un possibile declassamento del suo attuale rating AA a causa dei piani della Ue di utilizzare i capitali congelati della Banca centra ... corrieredellosport.it

Fitch avverte Euroclear: «Rischia il rating se l’Ue usa i beni russi». Mosca: «Comincia il collasso dell’Europa» - L'agenzia sul prestito di riparazione all'Ucraina cita rischi di liquidità e legali potenzialmente aumentati. msn.com

