Fitch avverte | possibile declassamento di Euroclear per gli asset russi
Fitch ha segnalato un possibile declassamento del rating AA di Euroclear, a causa delle decisioni dell’UE di impiegare i capitali congelati della Banca centrale russa per finanziare un prestito di riparazione all’Ucraina. La notizia evidenzia le tensioni politiche e le implicazioni finanziarie legate alla gestione degli asset russi in ambito internazionale.
MOSCA, 17 DIC – L’agenzia Fitch ha avvertito Euroclear di un possibile declassamento del suo attuale rating AA a causa dei piani della Ue di utilizzare i capitali congelati della Banca centrale russa per un prestito di riparazione all’Ucraina. Sul suo sito, l’agenzia spiega che la mossa riflette i timori di “rischi di liquidità e. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
