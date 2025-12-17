Fitch avverte Euroclear | Rischia il rating se l’Ue usa i beni russi Mosca | Comincia il collasso dell’Europa

Fitch avverte Euroclear: l’utilizzo da parte dell’UE dei beni russi potrebbe portare a un declassamento del rating. L’agenzia di rating ha espresso preoccupazione in merito ai piani dell’Unione Europea di impiegare i capitali congelati della Banca centrale russa per un prestito all’Ucraina, suscitando timori di instabilità finanziaria e ripercussioni sul settore.

Euroclear potrebbe subire un declassamento del rating se la Ue usa i beni russi. Lo ha fatto sapere l’agenzia di rating Fitch, dopo le notizie sui piani della Ue di utilizzare i capitali congelati della Banca centrale russa per un prestito di riparazione all’ Ucraina. Sul suo sito, l’agenzia spiega che la mossa riflette i timori di “rischi di liquidità e legali potenzialmente aumentati” se i piani di utilizzare i fondi russi depositati presso Euroclear a favore dell’Ucraina procederanno. L’attuale rating di Euroclear è AA. La Banca Centrale russa nei giorni scorsi ha cominciato una causa. Cos’è Euroclear. 🔗 Leggi su Open.online

