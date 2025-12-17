Fissate le date per l' iscrizione a scuola per l' anno scolastico 2026 2027 | la guida per il primo e secondo ciclo di istruzione

Scopri le date ufficiali per le iscrizioni scolastiche 2026/2027, un passo fondamentale per pianificare il futuro dei tuoi figli. La guida completa ti accompagnerà attraverso le tempistiche e le procedure per l’iscrizione al primo e secondo ciclo di istruzione, assicurandoti di essere pronto per affrontare ogni fase con sicurezza. Non perdere l’opportunità di garantirti tutto il tempo necessario per preparare al meglio il nuovo anno scolastico.

Deciso il periodo di apertura delle iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 20262027. Come comunicato dal ministero dell'Istruzione e del merito, infatti, sarà possibile effettuare le iscrizioni da martedì 13 gennaio a sabato 14 febbraio 2026. Le domande per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: come funziona Leggi anche: Nell’anno scolastico 2026-2027 nuovi corsi negli istituti abruzzesi: tre le novità per il Pescarese La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Iscrizioni scuola 2026/2027: attesa e incertezze per la circolare ministeriale in ritardo. Focus sulla riunione del 17 dicembre; Concorso docenti PNRR3: si attende voto minimo. GPS: si attende parere CSPI. Elenchi regionali: si attende decreto. RISPOSTE AI QUESITI; Le scuole Ansaloni di Nonantola a rischio chiusura, decisive le iscrizioni a gennaio. Iscrizioni scuola 2026-27: quando arriva la circolare con la data d'inizio? - 27: famiglie in attesa delle date ufficiali, tra indiscrezioni e decisioni imminenti ... skuola.net

Dare vero valore alla scuola non è fissare date - la questione spinosa dell’apertura o meno delle scuole a gennaio, dopo le festività natalizie, è stata sinora affrontata dal Governo e dalla politica in maniera ideologica o a colpi di slogan, ... avvenire.it

Mobilità 20192020, ecco tutte le date di presentazione delle domande

Fissate le date sul calendario! Al GreenPark a Palazzolo: La Fenix500 ed un gradito ritorno: la Pro10! Save the date! This year at the Green Park.. the Fenix 500 and a great comeback: The Pro10 class! Stay tuned for more info! - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.