Fisciano laurea in Biologia per Sara Gaeta con il massimo dei voti

Sara Gaeta si è laureata con il massimo dei voti in Biologia presso l’Università di Fisciano. Un traguardo che testimonia impegno, passione e dedizione nello studio. La sua eccellenza accademica rappresenta un punto di partenza promettente per future sfide e successi nel mondo scientifico.

