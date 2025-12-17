Fisciano laurea in Biologia per Sara Gaeta con il massimo dei voti

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sara Gaeta si è laureata con il massimo dei voti in Biologia presso l’Università di Fisciano. Un traguardo che testimonia impegno, passione e dedizione nello studio. La sua eccellenza accademica rappresenta un punto di partenza promettente per future sfide e successi nel mondo scientifico.

fisciano laurea in biologia per sara gaeta con il massimo dei voti

© Avellinotoday.it - Fisciano, laurea in Biologia per Sara Gaeta con il massimo dei voti

Sara Gaeta ha conseguito la laurea in Biologia presso l’Università di Fisciano, ottenendo la votazione finale di 110.Congratulazioni e soddisfazione della famigliaIl titolo accademico conclude il percorso universitario svolto nell’ateneo campano. Alla neolaureata sono giunti gli auguri della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Atletica, la portacolori della società stracarrara protagonista ai nazionali disputati a cernusco SUL naviglio. Sara Fregosi si laurea campionessa italiana Csi nel lancio del vortex e nel thriatlon

Leggi anche: Roma. Massimo Ghini sarà premiato al Gala delle Eccellenze Italiane 2025

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Centro di Ricerca Genomica per la Salute allUniversità degli Studi di Salerno

Video Centro di Ricerca Genomica per la Salute allUniversità degli Studi di Salerno

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.