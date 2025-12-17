Fisciano laurea in Biologia per Sara Gaeta con il massimo dei voti
Sara Gaeta si è laureata con il massimo dei voti in Biologia presso l’Università di Fisciano. Un traguardo che testimonia impegno, passione e dedizione nello studio. La sua eccellenza accademica rappresenta un punto di partenza promettente per future sfide e successi nel mondo scientifico.
Sara Gaeta ha conseguito la laurea in Biologia presso l’Università di Fisciano, ottenendo la votazione finale di 110.Congratulazioni e soddisfazione della famigliaIl titolo accademico conclude il percorso universitario svolto nell’ateneo campano. Alla neolaureata sono giunti gli auguri della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Atletica, la portacolori della società stracarrara protagonista ai nazionali disputati a cernusco SUL naviglio. Sara Fregosi si laurea campionessa italiana Csi nel lancio del vortex e nel thriatlon
Leggi anche: Roma. Massimo Ghini sarà premiato al Gala delle Eccellenze Italiane 2025
Centro di Ricerca Genomica per la Salute allUniversità degli Studi di Salerno
#salerno #fisciano #unisa #campus Incontro di presentazione del Corso di Laurea in Scienze del Turismo ad una scuola greca. Venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 15.00, presso il Campus di Fisciano, aula D – Edificio C, si svolgerà il primo incontro, in cui il Co - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.